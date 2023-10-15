شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 15/ 10/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأحد، الموافق 15/ 10/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: الزمالك لـ"الخليج 365": غرامات الفيفا لا تؤثر على المشاركة فى الكونفدرالية، وعبد الواحد السيد يكشف كواليس رحيل إمام عاشور للأهلى وتضحية فتوح من أجل الزمالك.

الزمالك لليوم السابع: غرامات الفيفا لا تؤثر على المشاركة فى الكونفدرالية

أكد مسئولو نادى الزمالك أن الغرامات الموقعة على النادى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لا تؤثر على مشاركة الفريق فى كأس الكونفدرالية الأفريقية. وقال أحمد فؤاد الوطن المديرالمالى للزمالك وعضو اللجنة الثلاثية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الغرامات التى يتم توقيعها على النادى لا علاقة لها بالمشاركة بالبطولة الكونفدرالية، موضحا أن الزمالك لم تصله أى خطابات من الفيفا بالاستبعاد من المشاركة.

عبد الواحد السيد يكشف كواليس رحيل إمام عاشور للأهلى وتضحية فتوح من أجل الزمالك

شهدت الساعات الماضية تصريحات مثيرة لعبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، كشف فيها كواليس التجديد للاعبى الفريق، وعلى رأسهم أحمد فتوح، وكذلك رحيل إمام عاشور من الزمالك للأهلى.

الزمالك: قدمنا استئنافا رسميا على غرامة خالد بو طيب بالمحكمة الفيدرالية

كشف أحمد فؤاد الوطن، المديرالمالى لنادى الزمالك وعضو اللجنة الثلاثية بالنادى، أنه تم تقديم استئناف على غرامة خالد بوطيب لاعب الفريق السابق فى المحكمة الفيدرالية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانونياً للحفاظ على حقوق النادى.

الزمالك يتمسك بالحصول على 25 مليون جنيه لإنهاء أزمة ثنائى المصرى

تمسك مسئولو نادى الزمالك باستلام 25 مليون جنيه من النادى المصرى للتنازل عن شكوى ثنائى الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بعد توقيعهما على عقود الانضمام للفريق البورسعيدى.

10 تصريحات مهمة لـ فاروق جعفر فى ندوة الخليج 365.. أبرزها تشجيع المدرب الوطنى

أطلق فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق والمرشح على مقعد الرئاسة فى انتخابات القلعة البيضاء المقبلة والمقرر لها 20 أكتوبر الجارى، العديد من التصريحات المهمة فى ندوة الخليج 365 والتى تناولت أبرز الملفات التى تخص النادى فى جميع القطاعات.

10 تصريحات نارية من حسين لبيب فى ندوة الخليج 365.. إنفو جراف

كشف حسين لبيب ، المرشح على رئاسة نادى الزمالك ضمن القائمة الموحدة فى الانتخابات المقرر لها 20 أكتوبر، أهم نقاط البرنامج الانتخابى، وأبرز ما ستقوم به القائمة حال الفوز فى الانتخابات. وتطرق لبيب إلى هدفه من الانتخابات، وقطاع الناشئين، وخطة تطوير القلعة البيضاء، إضافة إلى مصير لاعبى الفريق ممن اتقربت عقودهم من الانتهاء.

منع التوكيلات.. من يحق له التصويت فى عمومية الزمالك؟

أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد الجمعية العمومية لنادى الزمالك ، والمقرر لها الجمعة المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد، يقود القلعة البيضاء دورة انتخابية جديدة .

أوسوريو يرفض رحيل مدافع الزمالك فى الانتقالات الشتوية

رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، رحيل مصطفى الزنارى مدافع الزمالك في الانتقالات الشتوية المقبلة، وتمسك بتواجده ضمن قائمة الفريق لحاجة القلعة البيضاء لخدماته.

أوسوريو يحصل على نصف شهر من راتبه بالزمالك

تسلم الكولومبي أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك، جزءاً من مستحقاته، كما تسلم مساعده الأجنبي فريدي هيرناندو جزءاً من مستحقاته أيضا، ويتبقى لأوسوريو راتب شهرين بعدما حصل على راتب نصف شهر فقط.

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