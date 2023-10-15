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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 15/ 10/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأحد، الموافق 15/ 10/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: الزمالك لـ"الخليج 365": غرامات الفيفا لا تؤثر على المشاركة فى الكونفدرالية، وعبد الواحد السيد يكشف كواليس رحيل إمام عاشور للأهلى وتضحية فتوح من أجل الزمالك.
الزمالك لليوم السابع: غرامات الفيفا لا تؤثر على المشاركة فى الكونفدرالية
عبد الواحد السيد يكشف كواليس رحيل إمام عاشور للأهلى وتضحية فتوح من أجل الزمالك
شهدت الساعات الماضية تصريحات مثيرة لعبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، كشف فيها كواليس التجديد للاعبى الفريق، وعلى رأسهم أحمد فتوح، وكذلك رحيل إمام عاشور من الزمالك للأهلى.
الزمالك: قدمنا استئنافا رسميا على غرامة خالد بو طيب بالمحكمة الفيدرالية
الزمالك يتمسك بالحصول على 25 مليون جنيه لإنهاء أزمة ثنائى المصرى
تمسك مسئولو نادى الزمالك باستلام 25 مليون جنيه من النادى المصرى للتنازل عن شكوى ثنائى الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بعد توقيعهما على عقود الانضمام للفريق البورسعيدى.
10 تصريحات مهمة لـ فاروق جعفر فى ندوة الخليج 365.. أبرزها تشجيع المدرب الوطنى
10 تصريحات نارية من حسين لبيب فى ندوة الخليج 365.. إنفو جراف
منع التوكيلات.. من يحق له التصويت فى عمومية الزمالك؟
أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد الجمعية العمومية لنادى الزمالك ، والمقرر لها الجمعة المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد، يقود القلعة البيضاء دورة انتخابية جديدة .
أوسوريو يرفض رحيل مدافع الزمالك فى الانتقالات الشتوية
رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، رحيل مصطفى الزنارى مدافع الزمالك في الانتقالات الشتوية المقبلة، وتمسك بتواجده ضمن قائمة الفريق لحاجة القلعة البيضاء لخدماته.
أوسوريو يحصل على نصف شهر من راتبه بالزمالك
تسلم الكولومبي أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك، جزءاً من مستحقاته، كما تسلم مساعده الأجنبي فريدي هيرناندو جزءاً من مستحقاته أيضا، ويتبقى لأوسوريو راتب شهرين بعدما حصل على راتب نصف شهر فقط.
زيزو وشيكابالا وعبد الغني يدعمون القضية الفلسطينية عبر إنستجرام
حرص نجوم نادي الزمالك على دعم الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة من الجيش الإسرائيلي، ونشر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، صورته عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، مرتدياً قميص المنتخب الفلسطيني.
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