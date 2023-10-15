شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يحيى رئيس المتحدة للرياضة وسيف الوزيرى يحضران تدريب المنتخب بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد يحيي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، وسيف الوزيري نائب رئيس مجلس الإدارة، على حضور المران الأخير الذي خاصه المنتخب الوطني، اليوم على استاد هزاع بن زايد بالإمارات، استعداداً لمواجهة الغد أمام المنتخب الجزائري.

اختتم المنتخب الوطنى الأول، بقيادة روى فيتوريا، تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الجزائر وديًا على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، والمقرر لها السابعة مساء غدٍ الاثنين فى ختام معسكر الفراعنة فى أكتوبر الجارى.

تحدث البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مواجهة الجزائر المقرر لها غدًا الإثنين على استاد هزاع بن زايد بالإمارات في إطار ودي استعدادًا لتصفيات كأس العالم.

وقال فيتوريا، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الجزائر الودية: "مباراة الجزائر مهمة وصعبة على المنتخبين ونلعب دائمًا للفوز، وهدفي التأكيد على شخصية منتخب مصر في المباريات التي نلعبها، ونقدم كرة هجومية".

وأضاف: "أمتلك عناصر جيدة للغاية في منتخب مصر، واختيار الجزائر لمواجهتها لرغبتنا في خوض وديات بشكل تدريجي وبشكل قوي".

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطنى على وجود وفرة من اللاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز أمر رائع لنا.

وتقام مباراة مصر والجزائر، بالإمارات، والمقرر لها السابعة مساء غدٍ الإثنين فى ختام معسكر الفراعنة فى أكتوبر الجارى.

ويسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد رجال روي فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، الخميس الماضي، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ز

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين الخميس الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات ألفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.