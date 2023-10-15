القضاء الإدارى يرفض 3 دعاوى لاستبعاد حسين لبيب وفاروق جعفر من انتخابات نادى الزمالك

القاهرة - سامية سيد -

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، رفض الدعاوى المقامة من ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي "محامي ومرشح على منصب رئيس نادي الزمالك" والتى طالب فيها باستبعاد كل من: حسين أحمد لبيب "مرشح علي منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك" لعدم حصوله على العضوية العاملة لنادي الزمالك، وفاروق فؤاد جعفر لسابق الحكم علية بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 170 لسنة 2014 جنايات الجيزة لجلسة 15 اكتوبر المقبل .

حملت الدعاوى 77/77165 ، 77/78372 ، 77/78375.

وأعلن مسئولو اللجنة الثلاثية بالنادى من يحق له التصويت في العمومية والانتخابات، وكذلك آليات الحضور وموعد فتح وغلق باب التسجيل، وغيرها من الأمور التي تتعلق بإجراءات الجمعية العمومية.

وكشف مسئولو الزمالك عن من يحق له التصويت في عمومية النادى، وهم الأعضاء ممن مر على عضويتهم العاملة عام على الأقل، بالإضافة إلى أنه يتعين حضور العضو شخصيا للعمومية، ولا يجوز التوكيل أو الإنابة فى الحضور أو التصويت.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البنانى، أعلنت القائمة الرسمية والنهائية للمرشحين فى الانتخابات المقرر إقامتها 20 أكتوبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وجاء المرشحين على منصب رئاسة المجلس 5 مرشحين، و3 على منصب النائب، و6 على مقعد أمين الصندوق، و39 مرشحاً على العضوية فوق السن، و14 على العضوية تحت السن.