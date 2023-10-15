شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته بعد انتهاء الإجازة وانتظام الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد على ملعب مختار التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق منذ مباراته ضد الإسماعيلي في الجولة الثالثة للدوري.

ويستعد فريق الأهلي لمباراته ضد سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وقاد مارسيل كولر مران الأهلي بعد عودته من الأجازة التي قضاها في مدينة الغردقة خلال الفترة الماضية، بعد رفض السفر إلى بلاده وفضل قضاء الأجازة في الغردقة.

جدير بالذكر أن الأهلي بدأ استعداداته لخوض مباراته ضد سيمبا التنزاني يوم الأربعاء المقبل في افتتاح بطولة دوري السوبر الأفريقي، والتي ستقام خارج الديار.