شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم اليوم المنتخب الأوليمبي تدريباته بملعب بونيودكور الدولى، المقرر أن يستضيف مباراته الودية مع أوزبكستان غدا فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت طشقند، وذلك ضمن سلسلة مبارياته الودية التى يؤديها، فى إطار برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

قاد التدريب البرازيلى ميكالى، المدير الفني للمنتخب، وشارك فيه جميع اللاعبين، ووضح عليهم الحماس والجدية قبل التجربة القوية، وشهد التدريب الكابتن محمد بركات عضو المجلس ورئيس البعثة فى أوزبكستان.