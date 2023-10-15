شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة الاتصالات بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المصرية للاتصالات المقرر لها غدا الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري المحترفين.

وجاءت قائمة غزل المحلة استعدادا للاتصالات كالتالي:

عمرو شعبان، الحضري، علي عباسي، عمرو الجزار، محمد حجازي، عبده يحيى، أحمد مجدي، محمد أبو الحمد، خالد الأخميمي، محمود غالي، محمود علاء، أسامة خليل، يوسف بيبو، عبد الرحمن بودي، رجب مارو، عبدالرحيم العموري، محمود مسعد، أحمد طارق، شيكو محارب، عمرو مصطفى، تشارليز باسي، محمد جابر.