بعد تعرضه للانتقادات.. صلاح يتبرع بالمال دعما للشعب الفلسطيني

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية، أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تبرع بمبلغ مالي كبير من خلال الهلال الأحمر المصري من أجل دعم القضية الفلسطينية.

يأتي ذلك بعد تعرض نجم ليفربول لانتقادات حادة بسبب عدم دعمه القضية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، طيلة الأيام الماضية.

وخلال تعاون اللاعبين من أجل القضية الفلسطينية، فقد قرر قائد منتخب مصر التبرع الأحد لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.

وجاءت خطوة قائد منتخب مصر لدعم الشعب الفلسطيني في غزة الذي يعاني من القصف المتواصل عليه من جيش الاحتلال الإسرائيلي.