شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبي يفوز بأول سباقات مضمار الدراجات بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الدراجات أول سباقات المضمار في الموسم الجديد، وشهد مشاركة 31 دراجاً في فئتي العمومي والشباب، وذلك في مضمار زايد بالشارقة مقر اتحاد الدراجات، وشارك في أول سباق 5 أندية وشهد فوز دراج شباب الأهلي والمنتخب الوطني سيف الكعبي بأول سباقات الموسم الجديد في فئتي المطاردة والإقصاء.

شهد السباق حضور منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، وخليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد، والمهندسة خلود الظاهري عضو مجلس الإدارة.

ونجح دراج شباب الأهلي سيف الكعبي في الفوز بسباق المطاردة الفردية، وحل في المركز الثاني محمد المطيوعي من نادي أبوظبي، وفي المركز الثالث جاء محمد المنصوري دراج شباب الأهلي، وفي سباق الإقصاء سيطر شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز سيف الكعبي بالمركز الأول وحل طلال البلوشي في المركز الثاني وجابر المنصوري في المركز الثالث.

وفي فئة الشباب، نجح حارب المرزوقي من نادي أبوظبي في الفوز بسباق المطاردة الفردية، وحل علي أحمد من نادي الشارقة في المركز الثاني، وجاء عبد الله يوسف من نادي الشارقة في المركز الثالث، وفي سباق الإقصاء نجح دراج الشارقة علي أحمد في الفوز بالمركز الأول، ثم حل حارب المرزوقي من نادي أبوظبي ثانياً، وجاء علي ياسر الأنصاري من الشارقة في المركز الثالث.