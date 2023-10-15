شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الفائزين بسباق مجلس الشارقة الرياضي للثقافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عيسى هلال: كل رياضي مطالب بالعلم والموهبة والثقافة

بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، تم تتويج الفائزين بالنسخة التاسعة من سباق مجلس الشارقة الرياضي للثقافة، في حفل رسمي شهد كذلك تكريم القطب الشرقاوي محمد عبدالله صفر كشخصية العام الرياضية، ونادي مليحة الثقافي الرياضي بعد فوزه بدرع التفوق العام، وتلاه في الوصافة نادي خورفكان الثقافي الرياضي، ثم في المركز الثالث نادي البطائح الثقافي الرياضي.

توافرت للحفل الذي شهده قصر الثقافة بالشارقة كل أسباب النجاح، وحضره عدد كبير من المسؤولين، تقدمهم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور عبدالرحمن إلياسي رئيس اللجنة المنظمة للسباق، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير السباق، كما حضره أعضاء مجلس إدارة الشارقة الرياضي، عبد اللطيف الفردان، وكلثم المطروشي، وخليفة الجاري، وعبد الله المليح، وعادل الحمادي، ورؤساء وأعضاء الأندية المشاركة، وممثلو المؤسسات والشركات المساهمة في تنظيم السباق واللجنة المنظمة واللجان الفرعية للسباق وأولياء أمور وأهالي الفائزين.

فقرات الحفل

بدأ الحفل بالسلام الوطني للدولة، ثم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم من سعيد محمد الحمادي منتسب نادي الشارقة الرياضي، ثم ألقى عيسى هلال الحزامي كلمة باسم مجلس الشارقة الرياضي أكد فيها أهمية السباق الذي يترجم واحداً من أهم الأهداف الاستراتيجية التي دعا لها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالنسبة للثقافة، وضرورة أن يتحلى كل رياضي بما يؤهله علمياً وينمي مداركه ومواهبه وقدراته، وهنأ الفائزين بفئات السباق المختلفة، وشكر المؤسسات والجهات المشاركة والمساهمة.

وبعدها تم عرض فيلم قصير عن السباق وما شهده من تنافس بين المشاركين في فئاته العشر، ثم ألقى الدكتور ياسر عمر الدوخي كلمة استعرض فيها مراحل السباق الذي تم بمشاركة 461 متسابقاً من الجنسين، بنسبة مشاركة للمواطنين تخطت 72% من إجمالي عدد المشاركات، ثم تم تقديم عرض مسرحي من مركز ناشئة واسط نال إعجاب الحضور.

مراسم التتويج

استهلت بعد ذلك مراسم التتويج بتكريم الشيخ محمد بن حميد القاسمي، حيث قام عيسى هلال الحزامي بتقديم درع تذكارية تحمل شعار السباق والمجلس ثم عرض فيلم قصير عن مسيرة محمد عبدالله صفر وتكريمه في فئة الشخصية الرياضية، ثم تكريم المؤسسات الداعمة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، المركز الثقافي بخورفكان، المركز الثقافي بالذيد، قصر الثقافة بالشارقة، ناشئة واسط، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبعدها تكريم الأندية والمؤسسات المشاركة وعددها 29 جهة/مؤسسة، ثم رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للسباق، ثم جرى تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في الفئات العشر التي اشتمل عليها السباق، وبعدها تكريم المؤسسات الأكثر مشاركة في السباق وهي أولاً نادي خورفكان وثانياً نادي مليحة وثالثاً نادي البطائح، كما تم تكريم المؤسسات الأكثر فوزاً في المسابقات وهي أولاً نادي البطائح وثانياً نادي مليحة وثالثاً نادي خورفكان، كما تم تكريم المؤسسات بدرع التفوق العام، حيث حصل نادي مليحة على المركز الأول ودرع التفوق العام للدورة التاسعة للسباق، أما المركز الثاني فكان من نصيب نادي خورفكان وحصل نادي البطائح على المركز الثالث.

قائمة الفائزين

وفي ما يلي نستعرض أسماء الفائزين بفئات السباق العشر:

أولاً القرآن الكريم:

في مسابقة «جزء عم» الأول آدم أحمد صبري (نادي دبا الحصن) والثاني عمر غالي سيدي (نادي الذيد) والثالث هزاع بدر سعيد النقبي (مركز الطفل بخورفكان)، وفي مسابقة «جزء تبارك» الأول محمد مجاهد حسين (نادي البطائح) والثاني تميم محمد النقبي (نادي خورفكان) والثالث راشد سالم الزعابي (نادي دبا الحصن)، وفي مسابقة جزء «قد سمع» الأول أحمد عبدالله المرزوقي (نادي خورفكان) والثاني إدريس شريف الله (نادي مليحة)، والثالث حميد الله سروري (نادي مليحة).

ثانياً المسرح: الأول مركز ناشئة واسط عن مسرحية الشرخ، والثاني نادي خورفكان عن مسرحية الحركة بركة، والمركز الثالث نادي الذيد عن مسرحية القرار بإيديك.

ثالثاً القصة القصيرة: الأول راشد محمد عبدالله (مركز ناشئة دبا الحصن) وقصة بعنوان الفائز الحقيقي، والثاني محمود حسين سويدان (نادي البطائح) وقصة بعنوان ما بين الحلم والواقع.. خلق الانتصار، والثالث سالم حسن بن حرمل (مركز ناشئة الذيد) وقصة بعنوان فتى الأمس بطل اليوم.

رابعاً الخط العربي: الأول عبدالعزيز فرج المجلي (نادي مليحة) والثاني جياني وانج (نادي البطائح) والثالث محمد يوسف الحمادي (نادي البطائح).

خامساً الرسم: الأول زايد هيثم الزعابي (مركز الطفل كلباء) والثاني فهد ناصر درويش (مركز الطفل كلباء) والثالث منصور علي مفتاح (مركز ناشئة كلباء).

سادساً التصوير: الأول سلطان عبدالله الكتبي (نادي مليحة) والثاني محمد عبدالله النقبي (نادي البطائح) والثالث حمدان حسين البلوشي (مركز ناشئة خورفكان).

سابعاً: المقال الصحفي: الأول حميد حسين عبدالله الحمادي (نادي البطائح) والثاني عبدالله خليل اسحاكوه (مركز ناشئة دبا الحصن) والثالث محمد عبدالله النقبي (نادي البطائح).

ثامناً التعليق الرياضي: الأول سلطان سالم النقبي (مركز ناشئة خورفكان) والثاني حمد أحمد إلياسي (نادي مليحة) والثالث محمد علي النقبي (مركز الطفل بحلوان).

تاسعاً المسابقة الثقافية الرياضية: الأول نادي مليحة، والثاني نادي خورفكان، والثالث نادي الثقة للمعاقين.

عاشراً صناعة المحتوى الرقمي الرياضي: الأول عبدالرحمن عبدالرزاق (مركز ناشئة خورفكان) والثاني خالد أحمد النقبي (نادي خورفكان) والثالث هزاع أحمد مخلوف (مركز ناشئة خورفكان).