شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نزالاً في «دولية محاربي الإمارات» الـ 45 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تستضيف صالة نادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي، منافسات بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية في نسختها الدولية 45، بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة من 15 دولة، وتبدأ النزالات في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي، والذي يشهد كذلك تنظيم UFC294.

وأكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم البطولة ورئيس اللجنة المنظمة، خلال مؤتمر صحفي عقد بمشاركة عدد من المقاتلين، أن بطولة «محاربي الإمارات» تمكنت من تحقيق المستحيل في السنوات الأربع الماضية بتحقيق عدد من الإنجازات بفضل وجودها في أبوظبي عاصمة الفنون القتالية.

وأكد فؤاد درويش أن «محاربي الإمارات» بوصولها إلى النسخة ال45، ومع اقترابها من النسخة ال50 حققت العديد من الإنجازات، بمواصلة منافستها بحضور أقوى المقاتلين من جميع أنحاء العالم، وأن اللجنة الفنية واصلت العمل بالنهج نفسه في اختيار أقوى المشاركين لإرضاء جمهور البطولة.

ويلتقي في أبرز النزالات الروسي عمرو محمدوف، الأوزبكي جاكونجير جوماييف، في وزن الخفيف، كما يلتقي البرازيلي ريو لان بافيا، الروسي تيمور فالييف، وتشهد النزالات أيضاً عودة البطل الأردني علي القيسي المتوج بلقب وزن الريشة في النسخة العربية والدولية، والبطل رائي سعدة المتوج بوزن الديك، والبطل نورس أبزخ، والذي يواجه بطل منظمة «أيه إف سي» رينات خافلاف، كما تلتقي الصينية جوانج وانج، الأسترالية أمينة هدايا.