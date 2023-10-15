شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي للمرأة» يتألق في انطلاقة دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، خطوة متألقة في أولى محطات مشواره بانطلاقة الدوري العام لكرة السلة للموسم الجديد، بفوزه على فريق أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك بـ71 نقطة مقابل 49، في اللقاء الذي جمعهما في نادي بني ياس بالعاصمة أبوظبي.

ويشكل فارق النقاط الكبير بين الفريقين، والبالغ 22 نقطة لمصلحة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، انطلاقة جديدة لموسم متميز لفريق كرة السلة في النادي،ودليلاً على الاستثمار الأمثل في الخامات الوطنية والموارد المتاحة، وتجسيد عملي لرؤية ودعم سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بإسهام سموها الفاعل في تأسيس انطلاقة الرياضة النسائية في الدولة، وفي عموم الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، عبر تشكيل أول فريق نسائي لكرة السلة بالدولة، وهو ما ظهر أثره بصورة عملية من خلال البداية المميزة للفريق في دوري الموسم الجديد، وتأكيد مقدرته على الارتقاء إلى مستويات أعلى.

وأعرب وليد الحجيري، مدرب فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لكرة السلة، عن فرحته بالفوز، وقال:«سعداء بفوز فريقنا المستحق، والنتيجة تشكل دافعاً معنوياً قوياً لفريقنا في قادم جولات البطولة».

وتابع«سيطرنا دفاعياً وهجومياً على مجريات المباراة، لعبنا بصورة جماعية قادتنا إلى التغلب على منافس صعب، ثقتي كبيرة بمقدرة لاعبات فريقنا على مواصلة النجاح في البطولات المحلية والخارجية».