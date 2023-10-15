شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الحصن والعربي وجلف وسيتي تكمل «تمهيدي الكأس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تأهلت أندية دبا الحصن والعربي وجلف اف سي وسيتي إلى الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد تحقيقها الفوز في المباريات التي جرت مساء الأحد في ختام الدور الأول.

تغلب دبا الحصن على ضيفه الرمس 3-صفر، وأحرز الأشواط خلال الشوط الثاني بدر بلال في الدقيقة 53 وبولينج ديمبل 79 وكيكوي جيسوس 90.

وعلى ملعبه فاز العربي على ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة احرزها البرازيلي فاندرا فييرا هدفين على مدار الشوطين (22 و57)،ومواطنه أديلتون جونيور (90+6).

وعلى ملعب الحمرية حقق جلف اف سي مفاجأة كبيرة بالفوز على أصحاب الأرض 2-1 بعد الاحتكام لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1،وسجل للفائز شهاب عبدالل في الدقيقة 55 وأيوديكي في الإضافي الأول(94) هدف جلف، في حين سجل كايو روزا هدف الحمرية الوحيد.

وفي ملعب مدينة دبي الرياضية حسم سيتي التأهل بركلات الترجيح 4-3 على حساب مضيفه يونايتد بعد انتهاء الوقتين الرسمي والاضافي بالتعادل 2-2.

وستلعب تصفيات الدور الثاني بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ليتأهل اربعة فرق للمربع الذهبي ثم يتأهل فريقان إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، وينضمان للفرق ال14 من الأندية المحترفة.

مباراة الحصن والرمس