شكرا لقرائتكم خبر عن نقل لهم تحيات هزاع بن زايد.. سلطان بن حمدان يحفز لاعبي «الزعيم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مع الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين وذلك على هامش الحصة التدريبية المسائية للفريق، والتي جرت الأحد على استاد خليفة بن زايد.

ونقل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، لجميع أعضاء الفريق.

وحضر الاجتماع، أعضاء لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، محمد إبراهيم المحمود، وعوض محمد صبيح الكعبي ومحمد عبيد حماد.

وقال محمد عبيد حماد، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، ان اجتماع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، كان مهماً وجاء في توقيت مثالي، وقد أدخل الفرحة في نفوس الجميع وجسد روح العائلة الواحدة التي ظل يتميز بها «الزعيم»، موضحاً:«أكد رئيس اللجنة التنفيذية، للاعبي الفريق على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة والتي من المقرر أن تشهد تحديات مهمة على مستوى كافة البطولات»، مشيراً إلى أن: «المستوى الذي ظهر عليه الفريق منذ انطلاقة الموسم بدا مطمئناً، والأندية الكبيرة مطالبة بالاستمرارية في تطوير مستوى الأداء من مرحلة لأخرى لأن سقف طموحات جماهيرها دائماً مرتفع».

وأكمل: يخوض العين خلال الشهر الحالي مواجهات مهمة وحاسمة على مستوى ثلاث بطولات والكل يدرك أنها تتطلب تركيزاً كبيراً وجهوداً مضاعفة من الجميع حتى يتمكن الفريق من تحقيق طموحاتهم الشخصية وإسعاد جماهير النادي الوفية مع نهاية موسم.

وأعرب ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، عن سعادته بالاهتمام اللامحدود الذي ظل يحظى به الفريق من إدارة النادي العليا والمتابعة الدائمة من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، موضحاً: «مطالبون بمضاعفة الجهود والتركيز خلال الفترة المقبلة من أجل رد التقدير لإدارة النادي وإسعاد جماهير العين المخلصة الوفية».

وقال بندر الأحبابي، قائد الفريق، إن الدعم السخي والرعاية السامية التي ظل يحظى بها الفريق، تعزز من شعور اللاعبين بالمسؤولية في الدفاع عن الشعار ونؤكد التزامنا بإظهار الجدية والرغبة القوية في تحقيق طموحات كل العيناوية.