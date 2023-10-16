شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع استعدادات بطولة كأس العالم للشطرنج بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات الخاصة بانطلاق بطولة العالم للشطرنج للناشئين، بمشاركة نحو 2200 لاعب ولاعبة، من نحو 100 دولة حول العالم، خلال الفترة من 15 حتى 26 أكتوبر الجاري.

وفي تصريح لوكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أكد متابعة وزير الشباب والرياضة لتجهيزات البطولة بالمدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ، بالتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وتطورات البنية الرياضية بصفة خاصة، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، تؤهلها لاستضافة مختلف الأحداث والفعاليات والبطولات.