شكرا لقرائتكم خبر عن الرباعى الأجنبى يشارك فى مران الأهلى استعدادا لمواجهة سيمبا بالدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم كل من الجنوب أفريقي بيرسي تاو والفرنسي أنتوني موديست والمغربي رضا سليم الرباعي الأجنبي بالأهلي في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتس في بداية الاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وبدأ الأهلي مساء اليوم الاستعداد لمواجهة سيمبا المقرر لها 20 أكتوبر الجاري في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وذلك بعد الحصول على راحة لمدة 6 أيام عقب الفوز على الإسماعيلي 3/1 الأحد الماضي في دوري نايل.

وجاءت مشاركة الرباعي الأجنبي لعدم تواجدهم مع منتخبات بلادهم في مباريات الأجندة الدولية في أكتوبر الحالي.

ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بدون لاعبيه الدوليين ويسافر الفريق إلى تنزانيا الأربعاء المقبل لخوض المواجهة المرتقبة.