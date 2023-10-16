شكرا لقرائتكم خبر عن تنس الطاولة ينعى رئيس الاتحاد الفلسطينى بعد استشهاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الاتحاد المصرى لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، محمد الدلو رئيس الاتحاد الفلسطينى، الذى استشهد اليوم وبعض أفراد عائلته.

وتوفى رئيس الاتحاد الفلسطينى في إحدى الغارات الغاشمة التي استهدفت منزلة في قطاع غزة.

ونشرت صفحة اتحاد تنس الطاولة نعيا فى الفقيد جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ينعي الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة المحاسب/معتز عاشور ومجلس الإدارة وأسرة تنس الطاولة المصرية فقيد كرة الطاولة العربية الشهيد/ محمد الدلو - رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة والذي استشهد اليوم والعديد من أفراد عائلته في إحدى الغارات الغاشمة التي استهدفت منزلة في قطاع غزة.

داعين الله عزّ وجل أن يتغمدهم بالرحمة والمغفرة ويهلمنا جميعاً الصبر والسلوان.