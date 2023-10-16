شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تنظم مسيرات "ريحانة" للتوعية فى محافظة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة"، بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، وذلك تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية.

وتضمنت سلسلة الفعاليات التي تستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، انطلاق مسيرة لفتيات "ريحانة" بمحافظة البحر الأحمر، يحملن فيها أعلام ولافتات التوعية بالبرنامج لنشر التوعية بالمرحلة الجديدة من البرنامج واحتفالا باليوبيل الذهبي بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بدايةً من أمام نادي الغردقة الرياضي مروراََ بديوان عام المحافظة وصولاً لنادي المسنات بالغردقة، وبمشاركة ما يقرب من 200 طليعة.

كما قمن بزيارة المسنات وتم توزيع بعض الهدايا الرمزية للمسنات لدعم روحهم المعنوية.

فيما تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الفقرات على مدار اليوم، منها لقاء سفيرات "ريحانة" مع القيادات النسائية بمحافظة البحر الأحمر مع الأستاذة حسناء أحمد إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، للتعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، وإعلاء قيمة القيادة النسائية في بناء المجتمع.

كما شملت الفعاليات مجموعة من التدريبات الرياضية، وذلك بمشاركة عدد من المدربين المتخصصين، والذي يتم تنفيذه بنادي الغردقة الرياضي، بهدف التوعية بأهمية التغذية السليمة، وأهمية الرياضة في حياتهم، والتي تمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أفضل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن، بالإضافة إلى تنظيم ندوة تعريفية عن البرنامج ودوره في بناء شخصية الفتاة بمشاركة أكثر من 200 فتاة، ولقاءات حوارية مفتوحة مع عدد من الأساتذة المتخصصين، لتوضيح أهداف البرنامج، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة من القيادات النسائية وتأثيرهن في شتى المجالات.

جدير بالذكر أن برنامج "ريحانة" يهدف إلى تشجيع الفتيات على المشاركة المجتمعية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف مختلف المشروعات والبرامج المرتكزة على تمكين النشء والشباب في شتى المجالات، كما يهدف البرنامج إلى توعية الفتيات بكافة حقوقهن وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعية الفتيات بكافة حقوقهن، بجانب تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء داخل المجتمع، وتأثيرهن في شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية وريادة الأعمال وفن الإتيكيت والمشاركة المجتمعية والتوعية بمخاطر ختان الإناث والزواج المبكر.