شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: سأقدم استشكالا على حكم استبعادى غدا وأثق فى القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق بانتخابات الزمالك، على قرار استبعاده من انتخابات الزمالك القادمة من جانب القضاء، مؤكدا احترامه للقضاء، وثقته من عودته للسباق مرة أخرى.

وقال حسام المندوه، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "لا تعليق على أحكام القضاء، والمستشار القانوني لقائمة حسين لبيب سيتابع الإجراءات وما الإجراء القانوني الصحيح الذي سيتم عمله".

وأضاف حسام المندوه: "لغاية امتى الزمالك هيفضل يعانى من مآسي الطعون.. انزعجت من الطعن المقدم ضدي لأن هذا لم يكن التصور الذي نرسمه للزمالك الجديد".

وتابع: الحكم ليس نهائيا وسنقدم استشكالا ضده؛ لأن هناك العديد من أعضاء مجلس النواب أعضاء في بعض الأندية، فلا أعرف لماذا تم استبعادي.

واختتم المندوه تصريحاته قائلا: واثق أن القضاء هيجيب لنا حقنا وسنقدم الاستشكال غدا الإثنين على القرار الذي صدر وما زلت متفائلا بالتواجد في العملية بالانتخابات.