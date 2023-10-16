شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تقديم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى، لتبرعات لدعم القضية الفلسطينية تضامنا مع الأشقاء بغزة، ومنتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر، والأهلى يكشف عن قميصه الثالث.

محمد صلاح يتضامن مع الشعب الفلسطينى بالتبرع بدمه من خلال الهلال الأحمر المصري

أعلن محمد صلاح قائد منتخب مصر، ونجم نادى ليفربول الإنجليزى اتخاذ خطوة في سبيل دعم القضية الفلسطينية، بالتبرع بدمه، من خلال الهلال الأحمر المصرى، تضامنًا مع الأشقاء في غزة، بالتزامن مع ما يتعرضون له الأيام الماضية من قصف متواصل، ومحاولات تهجير من منازلهم .

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر.. فيديو

اختتم المنتخب الوطنى الأول، بقيادة روى فيتوريا، تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الجزائر وديًا على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، والمقرر لها السابعة مساء غدٍ الإثنين فى ختام معسكر الفراعنة فى أكتوبر الجارى.

الأهلى يكشف عن القميص الثالث لفريق الكرة.. صور

كشف النادى الأهلى عن القميص الثالث للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الجاري 2023-2024. وكان الأهلى قد أعلن في وقت سابق عن القميص الأساسي للفريق والذى جاء باللون الأحمر، والقميص الثاني الذي جاء باللون الأسود.

روى فيتوريا: مباراة الجزائر مهمة وصعبة على المنتخبين ونلعب دائمًا للفوز

تحدث البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مواجهة الجزائر المقرر لها غدًا الإثنين على استاد هزاع بن زايد بالإمارات في إطار ودي استعدادًا لتصفيات كأس العالم.

الإسماعيلى يهزم زد بهدفين وديا استعدادا لمواجهة فاركو فى الدورى

حقق فريق الإسماعيلى الفوز على فريق زد بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم، فى إطار استعداد كلا الفريقين لاستئناف مباريات دوري نايل.

منتخب مصر بالأحمر والجزائر بالأخضر فى ودية غدٍ

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر مع الجزائر، عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي المنتخب الجزائري الطاقم الأخضر بالكامل، وذلك في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين في السابعة مساء غداً الإثنين باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

فيتوريا يدعو حجازي للتواجد فى معسكر المنتخب بالإمارات وحضور ودية الجزائر

وجه الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الدعوة لأحمد حجازي قائد الفراعنة ولاعب نادى اتحاد جده السعودى للتواجد فى معسكر الفراعنة المقام حاليا بالإمارات، كنوع من التحفيز للاعب العائد مؤخراً من إصابة الرباط الصليبي

إكرامى دعما لفلسطين: تكلم قبل أن يتحول الباطل لحق والمدافع عن وطنه لإرهابى

حرص شريف إكرامي لاعب بيراميدز على دعم القضية الفلسطينية، والتنديد بما يحدث مع أهالي وأطفال غزة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

عبد الرحمن سامح يحقق ذهبية كأس العالم للسباحة

نجح عبد الرحمن سامح، بطل مصر فى السباحة، فى إحراز الميدالية الذهبية فى كأس العالم للسباحة المقامة حاليا باليونان، ضمن منافسات سباق 50 متر فراشة بزمن 23:04 ثانية.

سيراميكا يحصل على موافقة رابطة الأندية لنقل مبارياته لاستاد السويس

حصل نادي سيراميكا على موافقة رابطة الأندية المحترفة بإقامة مباريات الفريق الأول لكرة القدم على ملعب استاد السويس، بدلاً من المقاولون العرب خلال الموسم الحالي .

6 أندية لا تعرف الهزيمة فى الدورى هذا الموسم.. وفيوتشر بالعلامة الكاملة

تنطلق مساء الجمعة المقبل مباريات الجولة الرابعة من منافسات دورى نايل 2023 / 2024، الذى يستمر لمدة 3 أيام،