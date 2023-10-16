شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 15 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النادى الأهلى عن القميص الثالث للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الجاري 2023-2024. وكان الأهلى قد أعلن في وقت سابق عن القميص الأساسي للفريق والذى جاء باللون الأحمر، والقميص الثاني الذي جاء باللون الأسود.

وأعلنت الشركة المسؤولة عن قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، عبر موقعها الرسمي، طرح القميص الثالث للقلعة الحمراء هذا الموسم أمام الجماهير الراغبة فى شرائه خلال الفترة المقبلة.

يحسم أحمد جاب الله، طبيب النادى الأهلى، القرار النهائى بشأن 7 لاعبين فى فريقه يعانون من إصابات مختلفة، وذلك قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري السوبر الأفريقى. ومن المقرر أن يعقد طبيب الأهلى جلسة مع مارسيل كولر المدير الفنى للفريق اليوم لإخطاره بالموقف النهائى لكل من رامي ربيعة وإمام عاشور وكريم نيدفيد وكريم فؤاد وصلاح محسن وعمرو السولية ومحمود متولي لاعبى الفريق.

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