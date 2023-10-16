شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية وتقسيمة فى وجود حجازى.. تفاصيل آخر مران للمنتخب استعدادا للجزائر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران منتخب مصر اليوم الأحد عدة تفاصيل مهمة على صعيد التحضير لودية الجزائر غدا، في إطار الاستعداد لضربة البداية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الجزائر وديا في السابعة مساء غدا الإثنين بإستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم تقسيمة في نهاية المران، وشهدت منافسة قوية من اللاعبين للمشاركة أمام الجزائر، كما شهد المران أحمد حجازي قائد منتخب مصر.

وتواجد في مران منتخب مصر كل من: خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، ومحمد يحيي رئيس شركة المتحدة للرياضة وسيف الوزيري رئيس شركة بريزنتيشن.

وتقام مباراة مصر والجزائر، بالإمارات، والمقرر لها السابعة مساء غدٍ الإثنين، فى ختام معسكر الفراعنة فى أكتوبر الجارى.

ويسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد رجال روي فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، الخميس الماضي، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.