شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للجودو: أبوظبي وجهة مثالية لاستضافة «جراند سلام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو أن اللعبة على موعد مع أحداث رياضية عالمية في أبوظبي، حيث تحتضن أكثر من 1700 لاعب ولاعبة من 108 دول للمشاركة في البطولات العالمية، والجولة قبل الأخيرة من بطولات «جراند سلام» الكبرى.

وتوقع فايزر أن تشهد بطولة «أبوظبي جراند سلام» منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، مع اقتراب أولمبياد باريس 2024، لأن أبوظبي الوجهة المثالية لاستضافة واحدة من أهم البطولات الأربعة الكبرى لعام 2023.

وقال: «ما زلت فخوراً برياضتنا وبأشخاصها المتفانين الذين يسعون للتفوق رغم الظروف المتغيرة باستمرار.. نحن على موعد مع بطولة أبوظبي جراند سلام، في مدينة تحظى بطموحات المستقبل، وبالهندسة المعمارية الحديثة، والاحترام لتاريخ المنطقة وثقافاتها، متمنياً لأسرة الجودو في العالم قضاء أوقات جيدة في إمارات المحبة والتسامح».