شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لتحدي الفجيرة للحواجز الجبلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

استضافت حديقة الفجيرة للمغامرات منافسات النسخة الثانية من بطولة تحدي الحواجز «تاف مادر» التي نظمها مركز الفجيرة للمغامرات ضمن منصة الترويج السياحي للفعاليات والأنشطة «اكتشف الفجيرة»، بمشاركة قرابة 2000 لاعب ولاعبة من عشاق المغامرة والتحدي من مختلف الجنسيات حول العالم، تقدمهم الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعدد من قيادات الحركة الرياضية بالفجيرة، الذين حرصوا على خوض تحدي القوة الجسدية والذهنية والقدرة على التحمل عبر تخطي الحواجز الجبلية والمائية الطبيعية والاصطناعية.

تضمن السباق الذي أستغرق أكثر من 5 ساعات مجموعة من العقبات الحماسية عبر سباق 10 كيلومترات المخصص للمتسابقين فرق عمر 14 سنة وضم أكثر من 20 عقبة، وسباق 5 كيلومترات المخصص للمتسابقين بعمر 13 سنة وما دون وضم أكثر من 13 عقبة، بالإضافة إلى تحدي ميني مادر المخصص للأطفال لمسافة 1.5 كيلومتر على مسار طيني يحتوي على العديد من العقبات.

وأعرب عمرو زين الدين مدير مركز الفجيرة للمغامرات، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة الحواجز للعام الثاني على التوالي، ما يؤكد على استمرار الفعالية سنوياً من منطلق نشر ثقافة ممارسة الرياضة عموماً واللياقة البدنية على وجه الخصوص، فضلاً عن خلق جيل مميز للمستقبل من مرتادي المغامرات، والترويج السياحي والتعريف بالطبيعة الخلابة التي تحظى بها إمارة الفجيرة.

وأشاد بفريق العمل الذي ساهم بجهوده في إخراج الحدث في أبهى صورة تنظيمية.