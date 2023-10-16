شكرا لقرائتكم خبر عن ابن مسحار: جائزة الشراعية تعزز مكانة دبي وجهة عالمية للرياضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باستضافة دبي للحدث العالمي الكبير سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للقوارب الشراعية الذي يحتضنه ميناء راشد يومي 9 و10 ديسمبر المقبل بمشاركة أفضل 10 فرق عالمية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وثمّن أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، جهود ودور مراسي (بي آند أو) الجهة المنظمة للحدث الكبير ومتابعة مجلس دبي الرياضي والرعاية والدعم المتواصل من الناقلة الوطنية (طيران الإمارات) التي تجدد رعايتها للأنشطة والفعاليات الرياضية البحرية التي تقام على شواطئ دانة الدنيا دبي.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن الحدث المرتقب الذي حقق نجاحاً منقطع النظير العام الماضي يعد السباق الأقوى والأفضل والأكثر نمواً حول العالم، ويحظى بمتابعة جماهيرية من عشاق الرياضات البحرية العالمية، حيث يجمع نخبة البحارة والفرق العالمية.

أشار ابن مسحار إلى أن استضافة المحطة السادسة كإحدى المحطات ال13 في الموسم الرابع يعزز من مكانة إمارة دبي التي تقف وجهة رياضية عالمية رائدة وعاصمة للرياضة في المنطقة والشرق الأوسط وقبلة لعشاق الرياضات البحرية، حيث ستنضم دبي مجدداً لسلسلة كبريات المدن والعواصم التي تستضيف الجائزة.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على دعم النادي لإنجاح التظاهرة العالمية الكبيرة وتوفير الدعم اللازم من خلال إدارات وأقسام النادي المختلفة، استمراراً ومواصلة للشراكة المتجددة والتي بدأها النادي مع مراسي (بي آند أو) منذ الموسم الماضي بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة.