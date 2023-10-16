شكرا لقرائتكم خبر عن 41 لاعباً ولاعبة ضمن بعثة الإمارات في «البارالمبية الآسيوية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغادر بعثة الإمارات لأصحاب الهمم، اليوم الاثنين، للمشاركة في منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، المقررة بمدينة هانجتشو الصينية من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري.

يترأس البعثة، محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، ويتولى ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة، مسؤولية مدير الوفد ومنسق عام البعثة، وتضم البعثة 82 فرداً منهم 41 لاعباً ولاعبة و34 مدرباً ومدربة، للمنافسة في 8 رياضات، هي ألعاب القوى ورفعات القوة والقوس والسهم والدراجات والرماية والجودو والبوتشيا والريشة الطائرة.

وتدشن بعثة الإمارات مشاركتها في المنافسات، قبل الافتتاح الرسمي للدورة، بلعبة الريشة الطائرة، وذلك في 20 أكتوبر الجاري، ويليها بدء المشاركة في رياضة البوتشيا في اليوم التالي.

وتنطلق منافسات 5 رياضات بعد الافتتاح الرسمي، اعتباراً من 23 أكتوبر الجاري، وهي القوس والسهم، والجودو، والرماية، ورفعات القوة، وألعاب القوى، وتختتم المشاركة برياضة الدراجات يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، ويقام حفلا الافتتاح والختام على ملعب «هانجتشو سبورتس بارك».

ويتطلع أبطال وبطلات الإمارات إلى مواصلة الإنجازات واعتلاء منصات التتويج في هذه النسخة، بعد سجلهم المميز في الدورات الثلاث السابقة، والذي تضمن حصولهم على 47 ميدالية ملونة (10 ذهبيات و24 فضية و13 برونزية)، علاوة على تحقيق الأرقام المؤهلة لأولمبياد «باريس 2024».

وخلال «البارالمبية الآسيوية» بجاكرتا عام 2018، حقق أبطال الإمارات 11 ميدالية (ذهبيتان و6 فضيات و3 برونزيات).