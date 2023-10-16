شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطل تحدي الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، أمس الأحد، منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في المجمّع الرياضي بجامعة الإمارات بمدينة العين، وسط حضور جماهيري كبير من الأسر والعائلات الذين توافدوا من مختلف إمارات الدولة، لمؤازرة أبنائهم وتشجيعهم على الفوز.

وفي ختام منافسات اليوم الثالث للبطولة، حصد الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول، وحل نادي الجزيرة في مركز الوصيف، وذهب المركز الثالث إلى نادي العين.

حضر المنافسات كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، والدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي لإدارة البنى التحتية والاستجابة لدى «بيور هيلث»، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات والجهات الداعمة والشريكة.

نجاح مبهر

وأكّد فهد علي الشامسي أن مهرجان التحدي حقّق نجاحاً مبهراً يضاف إلى مجموعة إنجازات مشروع الجوجيتسو الإماراتي،لا سيما على صعيد الكشف عن المواهب الواعدة، وتعزيز انتشار الرياضة ومضاعفة أعداد ممارسي اللعبة وخصوصاً من أبناء وبنات الدولة.

ولفت الشامسي إلى أن المهرجان في جولاته الأربع هذا الموسم نجح في استقطاب آلاف اللاعبين واللاعبات معظمهم من الجيل الجديد للاعبين، ما يعد من أبرز المكاسب الاستراتيجية للاتحاد، كما ركّزت فعالياته المصاحبة على إشراك الأسر والعائلات في أنشطة مجتمعية هادفة، ليرسخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الرياضية والعائلية على مستوى الدولة.

وأوضح الشامسي أن مهرجان التحدي للجوجيتسو تجاوز مفهوم البطولات التقليدية؛ حيث تضمّن برنامجاً رياضياً وترفيهياً متكاملاً جمع أفراد الأسر والعائلات لقضاء وقت ثمين مع أحبائهم، وخرج منه الأطفال بتجارب تعليمية وترفيهية ممتعة. وتميزت هذه الدورة من المهرجان بمشاركة غير مسبوقة على صعيد عدد اللاعبين من داخل الدولة وخارجها، وواكب ذلك حضور الآلاف من الجماهير التي أضفت على المنافسات أجواء مفعمة بالحماس والتشويق عبر هتافاتهم وتشجيعهم ووقوفهم بقوة خلف أبنائهم.

أجواء الاحتراف

وقال البرازيلي لوري ألفيس مدرب نادي بني ياس للناشئين إن بطولة التحدي للجوجيتسو تعد من أبرز البطولات المحلية التي تسهم في تحضير وإعداد الفئات السنية الصغيرة والشابة للدخول في أجواء الاحتراف الحقيقي، وهو ما ينسجم بشكل كبير مع خطط وتوجهات الأندية والأكاديميات للاهتمام بهذه الفئة من اللاعبين باعتبارهم عماد مستقبل الرياضة وأهم مرتكزات نجاحها في الأعوام القادمة.

وشهدت منافسات اليوم الثالث من المهرجان التي تم تخصيصها لفئات البراعم والأشبال والناشئين من الفتيان تألقاً كبيراً للاعبين الذين أشعلوا حماس الجماهير في المدرجات، وقال محمد مصلح من الأردن ولاعب نادي الجزيرة والذي حقق ذهبية البراعم وزن 42 كجم: سعيد جداً بتحقيق المركز الأول لأنني تدربت كثيراً وأتقنت حركات جديدة تفوقت فيها على الخصم. رياضة الجوجيتسو تعلمنا الكثير كل يوم. أشعر بارتياح كبير عندما يتواجد أفراد الأسرة معي وأود أن أهديهم هذه الميدالية.

طموح

وقال أحمد حميد القبيسي لاعب نادي بني ياس والذي حقق ذهبية الأشبال وزن 34 كجم: تغمرني الفرحة لتحقيق هذا الإنجاز والفوز بالميدالية الذهبية بعد الفوز في جميع النزالات ومواجهة لاعبين أقوياء. وهذا دليل على أنني أتطور وأملك طموحاً كبيراً لمواصلة درب الإنجازات.