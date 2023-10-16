شكرا لقرائتكم خبر نخبة الفرسان يتنافسون في بطولة لونجين العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن مدينة الرياض الجولة الـ 15 والأخيرة لبطولة لونجين العالمية ودوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز خلال الفترة من 26 ــ 28 من أكتوبر الجاري.

وتعد جولة لونجين سلسلة دولية مرموقة لقفز الحواجز تضم أفضل رياضيي الفروسية في العالم الذين يتنافسون في مواقع مميزة حول العالم.

وكانت الرياض قد استضافت العام الماضي الجولة الختامية من جولات لونجين العالمية، بمشاركة الفرسان النخب العالميين ضمن المصنفين الـ 30 الأوائل وفق الاتحاد الدولي للفروسية.

وأفرد موقع البطولة مساحة واسعة للحديث عن الرياض وتفاصيلها، كان من أبرزها أن «عشاق قفز الحواجز يترقبون بفارغ الصبر الفصل القادم المثير في الرياض، وكتب «كل الأنظار ستتوجه للرياض النابضة بالحياة، حيث تعرض هذه المدينة العالمية حقا مزيجا من التاريخ والحداثة، وتعد بأن تكون مضيفا استثنائيا للجولة الختامية لبطولة 2023» وستقام البطولة في الأرض الواقعة شرق مركز الملك عبدالله المالي، حيث بدأت شركة رياضة الفروسية للفعاليات والمملوكة بالكامل للاتحاد السعودي للفروسية بالعمل على تجهيز الموقع وبناء جميع المرافق التي يتطلبها استضافة بطولة عالمية بهذا الحجم.