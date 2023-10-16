نيمار يخسر أول جائزة بقميص الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خسر البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح الهلال، أول فرصة له لحصد أول جائزة له بقميص الزعيم خلال الأيام الماضية، حيث فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باب التصويت أمام الجماهير، لاختيار أفضل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، طارحة أمامهم عشرة أهداف، من بينها هدفي نيمار ومواطنه أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر.

وبعد مرور خمسة أيام، أغلق التصويت أبوابه أمس، معلنا فوز تاليسكا بأفضل هدف بعدما قام بهز شباك الاستقلال الطاجيكي بتسديدة من الزاوية البعيدة بعدما استلم كرة بالكعب من زميله عبد الرحمن غريب.

وحصل نجم العالمي على نسبة 86%، مقابل 13% فقط لنيمار، ليحتل نجم الهلال الوصافة في الترتيب.

يذكر أن هدف نيمار الآسيوي في شباك نساجي الإيراني، ضمن الجولة الثانية، هو أول أهدافه مع الزعيم والوحيد له حتى الآن.