6 لاعبين محليين يفرضون كلمتهم في دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مرور 9 جولات ببطولة دوري روشن السعودي، هناك عدد من اللاعبين المحليين الذين أثبتوا للجميع أنهم هم أساس نجاح أي لاعب أجنبي مع تلك الأندية.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز أسماء هؤلاء الجنود المجهولين، كمحاولة لمنحهم حقهم المهضوم في ظل وجود أسماء كبيرة تلعب بجوارهم، بحسب موقع «جول» العالمي.

سالم الدوسري

لا غنى عن الدوسري في تشكيل الهلال مهما تراجع مستواه، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها، ونجاحه في التعاون مع زملائه الأجانب، على رأسهم البرازيلي نيمار جونيور.

جناح الهلال يظل من أهم النجوم الذين لا غنى عنهم في الملاعب السعودية، حيث يستطيع بأقل مجهود أن يساعد كل من حوله.

ونجح الدوسري في أن يقدم واحدة من أفضل انطلاقته في دوري روشن السعودي، بعدما سجل 6 أهداف وصنع هدفا واحدا، في أول 9 جولات، كما أنه قدم 10 تمريرات مفتاحية لزملائه.

سلطان الغنام

يقدم الغنام الظهير الأيمن لفريق نادي النصر موسما استثنائيا حتى الآن، بعدما ظهر بشكل رائع في بداية الموسم مع العالمي.

عرضيات سلطان الغنام وتمريراته الحاسمة، ساعدت نجوم النصر الأجانب على تسجيل العديد من الأهداف، أبرزهم أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

كما أن الغنام كان له دور دفاعي أكثر من رائع، ليقدم دوره على أكمل وجه.

عبد الرحمن غريب

منذ منتصف الموسم الماضي أثبت غريب أنه يستحق المشاركة بصفة أساسية مع نادي النصر، لما يقدمه من أداء يساعد به فريقه وزملائه بالفريق.

غريب سجل هدفا واحدا وصنع 4 أهداف، خلال 8 مباريات شارك فيها، ناهيك عن الأدوار الهجومية التي يقوم بها، والتعاون المثمر بينه وبين كريستيانو رونالدو وباقي النجوم الأجانب.

جناح النصر الهجومي يعد من أبرز أسباب تألق نجوم فريقه الأجانب على رأسهم رونالدو وساديو ماني، وباقي النجوم بالفريق

محمد المجحد

مثل المجحد مفاجأة الموسم للنادي الأهلي، بعد أن شكل ثنائيا في خط الوسط رفقة النجم الإيفواري فرانك كيسييه، ليصبح من أبرز نجوم الراقي حاليا.

المجحد صنع هدفا وقدم 6 تمريرات مفتاحية لزملائه بالفريق، كما أن نسبة تمريراته الصحيحة هي 87.3%، وقدم 7 مراوغات ناجحة.

وشكل المجحد حركة الوصل بين خطي الوسط والهجوم، حيث يساعد الثلاثي الأجنبي في الأمام روبرتو فيرمينو ورياض محرز بالإضافة إلى ماكسيمين.

مهند الشنقيطي

فرض الشنقيطي نفسه كواحد من العناصر التي لا غنى عنها في صفوف نادي الاتحاد خلال الموسمين الحالي والماضي، مما دفع إدارة العميد لتمديد عقده أخيرا مع الفريق.

الشنقيطي الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، له انطلاقات هجومية رائعة، يسهم فيها في تقديم الإضافة التي ينتظرها المهاجمون، بالإضافة إلى الأدوار الدفاعية التي يقدمها على أكمل وجه.

وقدم مهند 6 تمريرات مفتاحية لزملائه اللاعبين، كما أنه أرسل عرضية واحدة صحيحة، وسدد الكرة على المرمى مرتين، كما أنه أخرج الكرة من منطقة الجزاء 3 مرات، واعترض 3 هجمات للمنافسين، بالإضافة إلى التصدي إلى تسديدتين.

سعود عبد الحميد

الجميع يعلم جيدا الإضافة الهجومية والدفاعية التي يقدمها سعود عبدالحميد رفقة فريقه الهلال، حيث يساعد زملاءه بالفريق سواء هجوميا لزملائه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والبرازيلي ميشايل ديلجادو ومواطنه نيمار، أو حتى دفاعيا لزميله السنغالي خاليدو كوليبالي.

عبد الحميد تمكن من صناعة هدف واحد وتقديم 14 تمريرة مُفتاحية لزملائه من أجل التهديف، وقدم 8 عرضيات صحيحة.

وعلى المستوى الدفاعي فاز في 4 التحامات، وقام بتشتيت الكرة 12 مرة، واعترض 5 هجمات للمنافسين، وتصدى لتسديدة واحدة.