الاتحاد يجبر ليفربول على بديل صلاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ نادي ليفربول الإنجليزي في التحرك الفعلي من أجل تجهيز بديل للنجم المصري محمد صلاح، المتوقع انتقاله إلى دوري روشن السعودي خلال صيف 2024.

وكان نادي الاتحاد قد تقدم بعرض رسمي إلى ليفربول خلال الصيف الماضي، من أجل ضم محمد صلاح وصل إلى 150 مليون جنيه استرليني وتم رفضه.

وأشارت صحيفة «ميرور» البريطانية إلى أن ليفربول مستعد لتقديم عرض قياسي من أجل التعاقد مع الألماني ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ الألماني، لتعويض محمد صلاح.

وسبق لليفربول أن دفع 64.2 مليون جنيه إسترليني، مع وضع 21.4 مليون في صورة حوافز، للتعاقد مع داروين نونيز، قادما من بنفيكا البرتغالي العام الماضي (2022)، وتعتقد «ميرور» أن قادة «الريدز» قد يدفعون ما يزيد عن رسوم ضم المهاجم الأوروغوياني، لحسم صفقة ساني.

وأضافت الصحيفة أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أبدى إعجابه بساني، ودفع ناديه لشرائه بمقابل مادي كبير.

وكان ساني أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ عام 2020، بسبب رغبته في المشاركة بشكل أكبر.

ويجيد ساني اللعب في مركز صلاح (الجناح الأيمن)، ويقدم مستويات مميزة مع بايرن ميونخ هذا الموسم؛ مسجلا 6 أهداف في 7 مباريات خاضها ببطولة الدوري الألماني.

في المقابل، سجل صلاح (31 عاما) 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، خلال 8 مباريات خاضها مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2023-24 حتى الآن.

وتشير تقارير صحفية إلى إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول، الصيف القادم، من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، علما أن الدولي المصري نال اهتماما كبيرا من اتحاد جدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.