شكرا لقرائتكم خبر إيموبيلي نادم على رفض العروض السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مهاجم نادي لاتسيو الإيطالي تشيرو إيمويبلي عن حسرته بعد رفضه عروضا وصلته خلال الميركاتو الصيفي الماضي للانتقال إلى اللعب في دوري «روشن» السعودي.

وقال هداف لاتسيو في تصريحات لصحيفة «إل ميساجيرو» الإيطالية «لقد فكرت في السعودية عندما وصلتني عروض الصيف الماضي؛ لكنني قررت رفضها لمواصلة اللعب مع إيطاليا وفي دوري أبطال أوروبا».

وأضاف مهاجم المنتخب الإيطالي «أتساءل عما إذا كنت قد اتخذت القرار الصحيح بعدم مغادرة لاتسيو، بعد بداية هذا الموسم سألت نفسي بعض الأسئلة، خاصة بعد انتقادات البعض الذين لم يقدروا موقفي، وتساءلت على الفور عن مقدار الأموال التي كان من الممكن أن يجلبها بيعي، إنه أمر مؤلم».

وبشأن مستقبله مع «نسور» لاتسيو، قال «لا أستطيع القول إنني سأبقى في لاتسيو لبقية حياتي لأنني أعاني في الوقت الحالي من الإصابات، لكن لو سجلت 20 هدفا لفكرت في البقاء للأبد».

وأردف «صحيح أنني أشعر بالأذى، أرى نفسي في لاتسيو مستقبلا، لكنني لا أعرف في أي دور، أنا أحب النادي، ولا أعرف ما الذي سيحدث في يناير أو يونيو المقبلين».

واكتفى إيموبيلي بتسجيل هدفين فقط في 9 مباريات لعبها مع «البيانكوسيلستي» ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، وهذه الحصيلة جعلته عرضة لانتقادات مشجعي النادي، مما دفع اللاعب للندم على عدم قبول عروض الفرق السعودية، مثلما حدث مع زميله السابق في لاتسيو، الصربي سيرغيي ميلينكوفيتش، الذي انتقل الصيف الماضي إلى نادي الهلال السعودي.

يشار إلى أن إيموبيلي يعد الهداف التاريخي لنادي لاتسيو بتسجيله 198 هدفًا في 306 مباريات رسمية لعبها معه حتى الآن، كما يملك عقدا مع فريق العاصمة الإيطالية يمتد حتى 30 يونيو 2026.