شكرا لقرائتكم خبر حضور سعودي باهت وتميز قطري بحريني في أولمبياد آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى بعضهم أن لغة الأرقام في عالمنا اليوم ربما تصبح أكثر منطقية في مجال الإنجاز ولا تفوقها أي لغة، بشرط أن تتصف هذه الأرقام بالمصداقية.

وما دمنا نتحدث عن حدث رياضي قاري مهيب، هو دورة أسياد آسيا 2023 التي أقيمت في هانغتشو خلال الفترة الممتدة بين 13 سبتمبر إلى 8 أكتوبر من الشهر الجاري يصبح الأمر حاسما.

وقد أنهت الصين دورة الألعاب الآسيوية في صدارة جدول الميداليات برصيد 201 ميدالية ذهبية، وهي حصيلة قياسية، متخطية رقمها السابق الذي حققته في الدورة التي أقيمت في مدينة غوانغتشو الصينية العام 2010 عندما فازت بـ199 ميدالية ذهبية.

مشاركة سعودية متواضعة

193 رياضيا ورياضية مثلوا السعودية في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، شاركوا في 19 لعبة.

«كرة القدم، كرة السلة 5×5، كرة اليد، ألعاب القوى، الفروسية، السهام، المبارزة، الرماية، التجديف، رفع الأثقال، الملاكمة، التايكوندو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكوراش، كرة الطاولة، التنس، الجولف والرياضات الالكترونية.

وقد بلغت حصيلة المشاركة السعودية المتواضعة هذه المرة فقط 10 ميداليات منها 4 ميداليات ذهبية.

وحلت البعثة السعودية في مركز لا يرقى ولا يليق بما يجده القطاع الرياضي والشبابي من دعم غير مسبوق في تاريخ الدولة السعودية لهذا القطاع، بعد توفير ميزانيات مالية لم تحظ بها اللجنة الأولمبية طيلة ربع قرن، فالمركز التاسع عشر في قائمة ترتيب ميداليات الدورة لم ينتظره الشارع الرياضي السعودي، ولا ينبئ عن تعلم دروس إخفاقات المشاركات في الدورات الأولمبية الصيفية وكذا دورات الألعاب الآسيوية، بل تعطينا مؤشرات فقدان الترابط والتماسك لمنظومات العمل باللجنة الأولمبية، فكل مشاركة لا صلة لها بمن سبقها.

وكل مرحلة تعد لفترات محددة وتنتهي استراتيجياتها بانتهاء الحدث.

البحرين تسجل الأول عربيا

سجلت مملكة البحرين مشاركة تاريخية بعد أن حققت المركز التاسع في الترتيب العام لجدول الميداليات؛ لتقفز مركزين إلى الأمام بعد أن كانت في المركز الثاني عشر بالنسخة الماضية التي أقيمت بمدينة جاكرتا 2018، كما احتلت مملكة البحرين المركز الأول عربيا بـ20 ميدالية ملونة من بينها 12 ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات لتحقق أفضل حصيلة لها بتاريخ مشاركاتها بالدورة منذ أول ظهور في نيودلهي 1982.

إنجاز قطري

حققت البعثة القطرية إنجازا واضحا في مشاركتها هذه المرة بالحصول على المركز الخامس عشر في الترتيب العام، لجدول الميداليات الملونة لجميع الدول المشاركة وعددها (45) دولة.

وجاءت المشاركة القطرية بزيادة ميدالية واحدة عن النسخة الماضية من الألعاب الآسيوية في إندونيسيا 2018، حيث تحققت فيها (13) ميدالية، مع وجود جيل جديد من الرياضيين القطريين سيشكل نواة للمستقبل القريب والبعيد قياسا على مستوى الأداء الرياضي مقارنة بالأعمار.

تحقيق أرقام جديدة

وعرفت النسخة التاسعة عشرة تفردا لدولة قطر بتحقيق أرقام جديدة لم تسبق للقارة الآسيوية معرفتها في عدد من الألعاب، وأبرزها إنجاز البطل الأولمبي والعالمي معتز برشم بتحقيقه لثلاث ميداليات ذهبية في مسابقة الوثب العالي ومحافظته على رقمه (2.35م) كأول رياضي في تاريخ القارة يحقق اللقب في ثلاث نسخ /2010 و2014 و2022/، بجانب محافظة المنتخب القطري لكرة اليد على الميدالية الذهبية كأول منتخب يفوز بها لثلاث نسخ متتالية في إنجاز غير مسبوق بعد نسختي كوريا 2014 وإندونيسيا 2018. كما قدم الرياضيون الإماراتيون نقلة في حصيلة مشاركتهم بهذه الدورة التاسعة عشرة، وتقدموا في سلم الترتيب.

حيث حازوا المركز السادس عشر برصيد بلغ 19 ميدالية منها 5 ميداليات ذهبية.

حصيلة السعودية خلال الدورة:

الميداليات الذهبية:

عيسى الغزواني (21 عاما) في سباق 800 م.

يوسف مسرحي في سباق 400 م.

منافسات الفروسية، قفز الحواجز -الفرق- بعد تصدره بلا أخطاء بإجمالي زمن 111.83 ثانية.

الفارس عبدالله الشربتلي، لمنافسات الفروسية قفز الحواجز – فردي- بعد تصدره بلا أخطاء بإجمالي زمن قدره 39.68 ثانية.

الميداليات الفضية:

عبدالله أبكر يحصد الميدالية الفضية في سباق 200 م.

الرامي محمد تولو (22 عاما) دفع الكرة الحديدية، ضمن منافسات ألعاب القوى.

الميداليات البرونزية:

الواثب حسين آل حزام يفوز في نهائي القفز بالعصا بعد تسجيل قفزة بارتفاع 5.65 م.

عبدالملك آل مرضي، للجوجيتسو، وزن تحت 62 كجم.

لاعب الكاراتيه طارق حامدي في نزال أسياد هانغتشو وزن فوق 84 كجم.

عمر ندا (أصغر لاعب سعودي شارك في الدورة (19 عاما) في منافسات الجوجيتسو وزن تحت 85 كجم.

السجل السعودي في أولمبياد آسيا:​​​​​​​

سجلت السعودية المشاركة الأولى عام 1978 في العاصمة التايلاندية بانكوك، بواسطة عدد من المنتخبات السعودية، دون بصمة بارزة.

المشاركة الثانية عام 1982 التي أقيمت في العاصمة الهندية نيودلهي، نال نجوم الأخضر الميدالية البرونزية لمسابقة كرة القدم، وألحقوها بالميدالية الفضية في أسياد سول 1986.

في أسياد «بكين 1990»، حقق منتخب كرة اليد ميداليته الأولى (البرونزية) في تاريخ مشاركة الألعاب المختلفة في الدورات الآسيوية.

في دورة «هيروشيما 1994»، حققت السعودية 9 ميداليات ذهبية عبر الرامي سعيد المطيري -أول سعودي ينال ميدالية ذهبية في الدورات الآسيوية-، و3 فضيات و5 برونزيات في ألعاب القوى والرماية والكاراتيه والتايكوندو والملاكمة.

في دورة «أسياد بوسان 2002»، شهد اكتساح سعودي لمنافسات أم الألعاب بتحقيق 7 ذهبيات، جعلت السعودية في الترتيب الـ11 لجدول الترتيب العام للدورة بمجموع 9 ميداليات، منها 7 ذهبيات وفضية في ألعاب القوى وبرونزية في مسابقة التايكوندو.

في «أسياد الدوحة 2006»، تواصل السعودية تحقيق 14 ميدالية متنوعة (8 ذهبيات و6 برونزيات) في ألعاب القوى والفروسية والكاراتيه والبولينج والكرة الطائرة، وهي أكبر حصيلة للسعودية في تاريخ «الأسياد».

في جوانزو 2010، حصدت السعودية 13 ميدالية (4 ذهبيات، 3 فضيات و6 برونزيات)، 8 من هذه الميداليات تحققت عبر ألعاب القوى، و3 منها للفروسية، وميداليتين للكاراتيه.

في أسياد «إنشون 2014» لم تكن مشاركة رياضيي السعودية على نحو أمثل، حيث حققوا 7 ميداليات (3 ذهبيات ومثلها فضيات وبرونزية وحيدة)، في ألعاب القوى والفروسية والكاراتيه.

في أسياد «جاكرتا 2018» 6 ميداليات (ذهبية، فضيتين و3 وبرونزيات) في الفروسية والرماية والكاراتيه وألعاب القوى.

دورة أسياد آسيا 2023 بلغت حصيلة المشاركة السعودية المتواضعة هذه المرة فقط 10 ميداليات منها 4 ميداليات ذهبية.

دول عربية أخرى شاركت في الدورة: