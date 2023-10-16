الهلال الأحمر المصري يؤكد تقديم محمد صلاح تبرع لفلسطين

أكد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، رامي الناظر، صحة الأنباء التي ترددت عن تبرع النجم المصري محمد صلاح للأهالي في غزة المتضررين من جراء القصف الإسرائيلي.



ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن رامي الناظر قوله "بالفعل تبرع محمد صلاح للهلال الأحمر تحت بند دعم أهالينا في غزة المتضررين من القصف الإسرائيلي".



ورفض الناظر الكشف عن قيمة ما تبرع به محمد صلاح للهلال الأحمر بناءً على رغبة اللاعب موضحاً: "لا يمكن كشف تفاصيل المتبرعين أو تفاصيل ما تم الا أن الأمر مؤكد بأن النجم المصري قام بالفعل بتنفيذ الأمر".



وشدد الناظر في تصريحاته: "محمد صلاح أحد نجومنا المصريين الذي يملكون قاعدة عريضة من الجماهير ويتفاعل مع القضايا العربية بشكل إيجابي".



وأثنى رامي الناظر على محمد صلاح منوها: "للمرة الأولى التي يتبرع فيها النجم المصري للهلال الأحمر".



وتبرع قائد منتخب مصر اليوم الأحد لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، معتبرة أن ذلك في سياق تنفيذ إجراءات فعلية على أرض الواقع تساعد في دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الراهنة.



المصدر: اليوم السابع المصري