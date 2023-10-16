بند سري في عقد جيماريش مع نيوكاسل يسمح لبرشلونة بدفع سعر مخفض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد منذ أيام تجديد عقد لاعب وسط الفريق، برونو جيماريش لمدة خمس سنوات وحتى عام 2028.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اللاعب طلب وضع بند في العقد ينص على تخفيض قيمة "فسخ عقده" لنادي برشلونة.

واستجاب نيوكاسل يونايتد لطلبه، وتم وضع 100 مليون جنيه إسترليني قيمة فسخ عقده لجميع أندية العالم، ما عدا برشلونة الذي يمكنه دفع 60 مليون جنيه إسترليني فقط للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وسجل جيماريش 11 هدفًا وقدم ثماني تمريرات حاسمة في 68 مباراة منذ انضمامه إلى نيوكاسل قادما من ليون الفرنسي مقابل 36 مليون جنيه إسترليني في يناير 2022.