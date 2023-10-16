القائمة الموحدة في انتخابات الزمالك تصدر بيانا بشأن استبعاد حسام المندوه



محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، المرشحة لانتخابات نادي الزمالك بيانا بشأن استبعاد حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق.

أوضحت القائمة في البيان: "تابعت القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بكل اهتمام ما صدر اليوم من أحكام قضائية تخص العملية الانتخابية".

وأكدت القائمة: "لدينا التزام حازم وحقيقي بالاحترام المطلق لأحكام القضاء وعدم تناول مضمونها أو التعليق عليها إلا في حدود القانون".

أوضحت: "كان ولا يزال لدينا ثقة مطلقة في سلامة الموقف القانوني لجميع مرشحي القائمة وهو ما أكده الأغلب الأعم من تلك الأحكام، والتي أكدت كذب وبهتان كل ما حاول البعض الترويج له من مغالطات".

أضافت: "الحكم الصادر بشأن الدكتور حسام المندوه المرشح لمنصب أمين الصندوق، هو حكم غير نهائي وصدر في الشق المستعجل من الدعوى ولم يتم الفصل في الشق الموضوعي وجارٍ اتخاذ إجراءات الطعن عليه وطلب إيقاف تنفيذه وفقا للقانون".

أردفت: "تؤكد القائمة دعمها التام للأستاذ الدكتور حسام المندوه باعتباره مرشحها الوحيد على منصب أمين الصندوق وندعو الجميع لتحري الدقة وعدم الانسياق مع أي إشاعات أو أخبار كاذبة في هذا السيا.

شددت: "أخيرًا نتطلع إلى التفاف محبي النادي وأعضاء الجمعية العمومية ودعم القائمة الموحدة لتحقيق الأمل، وليبقى الزمالك أولا".