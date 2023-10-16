"مش أول مرة".. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لضحايا فلسطين



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت منظمة الهلال الأحمر تبرع محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، لصالح ضحايا الشعب الفلسطيني كنوع من الدعم.

قال الدكتور رامي الناظر الرئيس التنفيذي لمنظمة الهلال الأحمر، عبر برنامج الحكاية في قناة "mbc مصر": "محمد صلاح تبرع بالفعل لدعم الشعب الفلسطيني من أجل دعم أخواننا العرب".

أضاف "الناظر": "محمد صلاح تواصل معانا وبلغنا بالموضوع من خلال مدير أعماله وكان سعداء للغاية بهذا الشعور".

أتم تصريحاته: "ما فعله صلاح ليس غريب عليه ومش أول مرة يعمل خدمات إنسانية داخل وخارج مصر".