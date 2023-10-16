"إسبانيا ضد النرويج".. نتائج مباريات اليوم 15 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
انتهت مواجهات اليوم 15 أكتوبر، حيث أقيمت الكثير من المباريات المثيرة والمليئة بالأهداف ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية، وبعض المباريات الودية.
واليكم نتائج مباريات اليوم 15 أكتوبر:
مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية
إسبانيا ضد النرويج - (1-0)
كرواتيا ضد ويلز - (1-2)
جورجيا ضد قبرص - (4-0)
سويسرا ضد روسيا البيضاء - (3-3)
جمهورية التشيك ضد جزر الفارو - (1-0)
تركيا ضد لاتفيا - (4-0)
رومانيا ضد أندورا - (4-0)
بولندا ضد مولدوفا - (1-1)
المباريات الودية
المكسيك ضد غانا - (2-0)
قرجيكستان ضد الفلبين - (0-1)
السودان ضد تنزانيا - (1-1)