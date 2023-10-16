"إسبانيا ضد النرويج".. نتائج مباريات اليوم 15 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت مواجهات اليوم 15 أكتوبر، حيث أقيمت الكثير من المباريات المثيرة والمليئة بالأهداف ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية، وبعض المباريات الودية.

واليكم نتائج مباريات اليوم 15 أكتوبر:

مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية

إسبانيا ضد النرويج - (1-0)

كرواتيا ضد ويلز - (1-2)

جورجيا ضد قبرص - (4-0)

سويسرا ضد روسيا البيضاء - (3-3)

جمهورية التشيك ضد جزر الفارو - (1-0)

تركيا ضد لاتفيا - (4-0)

رومانيا ضد أندورا - (4-0)

بولندا ضد مولدوفا - (1-1)

المباريات الودية

المكسيك ضد غانا - (2-0)

قرجيكستان ضد الفلبين - (0-1)

السودان ضد تنزانيا - (1-1)