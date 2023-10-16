"الجزائر ضد مصر" موعد مباريات اليوم 16 أكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تقام اليوم 16 أكتوبر الكثير من المباريات القوية ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا، بجانب بعض المباريات الودية الدولية.

واليكم موعد مباريات اليوم 16 أكتوبر

تصفيات كأس الأمم الأوروبية

النمسا ضد - أذربيجان - 7 مساء

بلجيكا ضد السويد - 9.45 مساء

البرتغال ضد البوسنة والهرسك - 9.45 مساء

هولندا ضد اليونان - 9.45 مساء

سلوفاكيا ضد لوكسمبورج - 9.45 مساء

أيرلندا ضد جبل طارق - 9.45 مساء

المباريات الودية

الصين ضد أوزبكستان - 2.35 مساء

نيجيريا ضد موزمبيق - 6 مساء

مصر ضد الجزائر - 7 مساء

روسيا ضد كينيا - 7 مساء

السنغال ضد الكاميرون - 9.30