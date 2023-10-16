الامارات | أجيت سلمان ولورين مولاركي يتوجان بلقب سباق الدراجات الجبلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد «سباق الدراجات الهوائية الجبلية» والذي نظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع بلدية دبي في حديقة مشرف بمنطقة الخوانيج، فوز أجيت سلمان ضمن فئة الرجال لفئة المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً، بينما عاد لقب فئة السيدات إلى لورين مولاركي. وحضر جانباً من منافسات السباق سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وأحمد الزرعوني مدير إدارة الحدائق العامة والفعاليات الترفيهية في بلدية دبي.

وفي سباق الدراجات الرملية لفئة المحترفين مسافة 56 كيلومتراً للرجال، فاز ألمير موجيك، ولدى السيدات فازت ريبيكا مينك. وفي سباق الدراجات الهوائية الجبلية لفئة الهواة لمسافة 37 كيلومتراً رجال فاز شهاب حامد، ولدى السيدات فازت آني بايلي. وللمسافة

نفسها في سباق الدراجات الرملية للهواة رجال فاز جريجوري سيمبسون، وللسيدات فازت ليز ياسليك. وفي سباق الدراجات الجبلية للفئة المجتمعية مسافة 18 كيلومتراً رجال فاز أنتوني روجاي، وللسيدات فازت أندريجا بريل. وللمسافة نفسها في سباق الدراجات الرملية للفئة المجتمعية للرجال فاز أندري فيلجوين، ولدى السيدات فازت باميلا فوكس.