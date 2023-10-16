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"الحرية لـفلسطين".. مشجو أرسنال يشاركون في مظاهرات احتجاجية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شارك جماهير أرسنال الإنجليزي في مظاهرات احتجاجية، اليوم، لدعم القضية الفلسطينية.

وفقاً إلى موقع "evininig standard"، انضم مشجعو أرسنال إلى احتجاج مؤيد لفلسطين في غرب لندن، حاملين لافتات: "فلسطين حرة".

يذكر أنه تضامن العديد من نجوم كرة القدم المحلية والعالمية مع القضية الفلسطينية، آخرهم كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "كل دعائنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحية لهذه القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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