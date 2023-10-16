شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والجزائر الودية اليوم الاثنين 16 / 10 / 2023 والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم الاثنين مباراة ودية من العيار الثقيل، عندما يواجه نظيره الجزائرى باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، فى ختام معسكره التدريبى الذى تستضيفه دولة الإمارات فى الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجارى.

وفى ودية المنتخب الأولى أمام زامبيا سجل حمدى فتحى هدفًا متأخرًا منح منتخب مصر الفوز، فى المباراة الودية التى جرت على ملعب هزاع بن زايد فى الإمارات.

ويسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد كتيبة روى فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب الجزائر لتجهيز نفسه كأفضل ما يكون للرهانات التي تنتظره ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائرى فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، ودياً على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

مباراة منتخب مصر أمام شقيقه الجزائرى تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات أون تايم سبورت عبر قناتها الأولي، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية.

مجموعة مصر فى كأس أمم أفريقيا 2023

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية برفقة غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق.

مجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2023

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو، موريتانيا وأنجولا.