شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يتسلم تقريراً عن 3 مباريات لفاركو قبل مواجهة الأحد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريراً من جهازه المعاون عن 3 مباريات خاضها فاركو منذ بداية الموسم، وذلك قبل مواجهة الفريق البرتقالى المقرر لها الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى إيهاب جلال لاستعادة قطار الانتصارات مع الدراويش مرة أخرى بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري وذلك أمام فاركو الذى سيظهر بقيادة فنية جديدة من خلال خالد جلال.

وخسر فاركو من فيوتشر بهدفين دون رد ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع سيراميكا بهدفين لكل فريق ليعلن النادى البرتقالى رحيل مدربه البرتغالى رومارو وتعيين خالد جلال.

ويسعى إيهاب جلال فى استغلال فترة التوقف الدولى من أجل علاج الأخطاء، التي وقع فيها اللاعبون في المباريات الأخيرة، وخاصة مباراة الأهلى التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف و شهدت عدم استغلال الفرص التي أتيحت لها أمام المرمى وتجهيز العديد من اللاعبين بشكل جيد للاستعانة بهم فى المباريات المقبلة.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الحادى عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 3 نقاط، حيث خاض 3 مباريات، خسر أمام زد إف سي والأهلي، بينما فاز على الاتحاد السكندري.