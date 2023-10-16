شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجهز يوسف الجوهري لمواجهة الطلائع بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للنادي المصري على تجهيز يوسف الجوهري لاعب الفريق للدخول في قائمة مواجهة طلائع الجيش بالدوري، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، والتي تعرض لها مؤخراً.

وكان يوسف الجوهري، لاعب النادي المصري، قد خاض تدريبات الجري على هامش المران الجماعي للفريق، وذلك في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخوضه اللاعب للتعافي من إصابته.

ويخوض المصري تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بنادي المقاولون العرب، وذلك ضمن معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، حيث حرص علي ماهر على رفع الحمل البدني للاعبين. وكان المصري قد فاز في الجولة الماضية على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن مروان حمدى، لاعب المصرى، حصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية التى جرت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.