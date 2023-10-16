تصفيات أوروبا 2024: سويسرا تُعزز صدارتها بتعادل قاتل مع بيلاروسيا

الرياص - اسماء السيد - جنيف: عززت سويسرا صدارتها للمجموعة التاسعة لتصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم بتعادلها القاتل مع مضيفتها بيلاروسيا 3 3، الاحد في الجولة الثامنة.

تقدمت سويسرا بفضل جيردان شاكيري في الدقيقة 28، قبل أن تصعق بيلاروسيا مضيفتها بثلاثة أهداف في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها ماكس إيبونغ (61) ودنيس بولياكوف (69) والبديل ديمتري أنتيليفسكي (84).

وادركت سويسرا التعادل في غضون دقيقة بهدفي مانويل أكانجي (89) والبديل زكي امدوني (90).

ورفعت سويسرا التي حافظت على سجلها خالياً من الخسارة، رصيدها في المركز الاول إلى 15 نقطة من 4 انتصارات و3 تعادلات، بفارق نقطتين عن رومانيا التي بإمكانها انتزاع الصدارة في حال فوزها على أندورا لاحقاً، و4 عن إسرائيل التي تأجلت مباراتها أمام مضيفتها كوسوفو.