تصفيات أوروبا 2024: تركيا إلى النهائيات

الرياص - اسماء السيد - كارديف (المملكة المتحدة): تأهلت تركيا إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا بفوزها الكبير على مضيفتها لاتفيا 4 0، فيما انعشت ويلز آمالها بفوزها على ضيفتها كرواتيا 2 1، الاحد في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الرابعة.

ورفع المنتخب التركي رصيده في المركز الاول إلى 16 نقطة من 7 مباريات، متقدما بفارق 6 نقاط على ويلز وكرواتيا في المركزين الثاني والثالث توالياً من 6 مباريات.

وهو الفوز الثاني توالياً لتركيا في ثاني مباراة لها بقيادة مدربها الجديد الإيطالي فينتشنسو مونتيلا الذي استهل مغامرته قبل ثلاثة ايام بفوز ثمين في عقر دار كرواتيا 1 0 في الجولة السابعة من التصفيات.

وكان الاتحاد التركي أقال المدرب الألماني شتيفان كونتس بعد العروض المخيّبة، ليعيّن مونتيلا الذي يعرف الكرة التركية كون سبق له أن درّب نادي أضنة ديميرسبور من أيلول/سبتمبر 2021 حتى الصيف الماضي، ليقوده إلى المركز الرابع في الدوري الممتاز الموسم الماضي، بعد عامين فقط من صعوده إلى مصاف النخبة.

وانتظر المنتخب التركي الشوط الثاني لتسجيل رباعيته عبر مهاجم ليستر سيتي بالاعارة يونس أكغون (58)، البديل جينك توسون (83 و90+2)، ومحمد كرم أكتوركوغلو (87).

وفي المباراة الثانية على ملعب كارديف سيتي، فرض هاري ويلسون، ابن الـ 26 عاما، نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفي ويلز في الدقيقتين 47 بعد تمريرة من ديفيد روبرت لينجح في تجاوز الدفاع ويلعب كرة من فوق الحارس، و60 بعدما تابع برأسه تمريرة من البديل دانيال جيمس.

وبات ويلسون أصغر لاعب يرتدي قميص منتخب ويلز في سن الـ 16 عاماً و207 ايام عندما خاض مباراته الاولى في تشرين الأول/أكتوبر 2013، محطما الرقم القياسي الذي كان يملكه نجم ريال مدريد الاسباني السابق غاريث بايل.