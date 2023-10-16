تصفيات أوروبا 2024: إسبانيا تحسم بطاقتها الى النهائيات بصحبة اسكتلندا

الرياص - اسماء السيد - اوسلو: حسمت إسبانيا بطاقتها الى نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم بصحبة اسكتلندا، وذلك بفوزها على مضيفتها النروج 1 0 الأحد في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى.

ودخلت إسبانيا، الفائزة باللقب ثلاث مرات أعوام 1964 و2008 و2012، الى اللقاء وهي بحاجة الى الفوز كي تضمن بطاقتها بعد فوزها في الجولة الماضية على اسكتلندا المتصدرة 2 0، فيما كانت الأخيرة، الغائبة عن هذه الجولة، بحاجة الى فوز "لا روخا" أو التعادل في أوسلو كي تضمن تأهلها.

وبالفوز الخامس لفريق المدرب لويس دي لا فوينتي، لحقت إسبانيا باسكتلندا الى الصدارة بـ15 نقطة من 6 مباريات لكل منهما، وبات المنتخبان متقدمين بفارق 5 نقاط على النروج الثالثة التي خاضت الأحد مباراتها السابعة في المجموعة، ما سمح لهما بحسم بطاقتي المجموعة الى النهائيات.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات العشر الى النهائيات المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، الضامنة تأهلها كمضيفة، على أن تحسم البطاقات الثلاث الأخرى عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية الذي ستشارك فيه جورجيا نتيجة تصدرها لمجموعتها في المستوى الثالث من البطولة القارية لموسم 2022 2023.

ولحقت إسبانيا واسكتلندا بمنتخبات فرنسا (المجموعة الثانية) والبرتغال (العاشرة) وبلجيكا (السادسة) التي سبق لها أن حسمت بطاقاتها أيضاً الى النهائيات، إضافة الى ألمانيا المضيفة.

وتدين إسبانيا التي تصدرت بفارق الأهداف عن اسكتلندا بسبب انتهاء المواجهتين المباشرتين بينهما بفوز كل منهما على أرضه 2 0، بفوزها الحادي والعشرين في آخر 24 مباراة لها في التصفيات القارية الى غافي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في مستهل الشوط الثاني.

واعتقدت إسبانيا أنها افتتحت التسجيل منذ الدقيقة 20 عبر ألفارو موراتا الذي استفاد من خطأ المدافع ستيفان ستاندبرغ في اعتراض تمريرة طويلة من داني كارفاخال ليضع الكرة في الشباك، لكن الحكم ألغاه بعد تدخل "في أيه آر" بداعي التسلل على مهاجم أتلتيكو مدريد.

وكان كارفاخال قريباً من تعويض هذه الفرصة وافتتاح رصيده التهديفي مع "لا روخا" بتسديدة قوية من خارج المنطقة، لكن محاولة مدافع ريال مدريد مرت قريبة من القائم الأيمن (28)، ثم أتبعها موراتا بتسديدة من زاوية ضيقة تصدها لها الحارس أوريان نيلاند (32).

وعاد موراتا لتهديد المرمى النروجي أواخر الشوط الأول بكرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها فيران توريس لكن محاولته كانت خارج الخشبات الثلاث (41) على غرار تسديدة زميله رودري (44)، ليدخل الفريقان الى استراحة الشوطين والتعادل السلبي سيد الموقف رغم الأفضلية الواضحة للإسبان.

لكن الفرج جاء في مستهل الشوط الثاني وبعد استشارة مطولة بين الحكم الرئيسي وحكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، تقدمت إسبانيا عبر غافي إثر تسديدة من منتصف المنطقة بعد محاولتين فاشلتين لزميليه توريس والبديل ميكيل أويارسابال، مرت بجانب موراتا المتسلل والى الشباك النروجية (49).

وتحسن أداء النروجيين في الشوط الثاني مع استمرار غياب خطورة النجم المطلق إرلينغ هالاند، وهددوا المرمى الإسباني بواسطة مارتن أوديغارد الذي اختبر حظه في الدقيقة 62 لكن محاولة نجم أرسنال الإنكليزي كانت خارج الخشبات الثلاث (62).

وبعد دخوله بدقائق معدودة في أول مشاركة له مع المنتخب، كاد ألفونسو بيدراسا أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة لكن الكرة هزت الشباك الجانبية (73).

وفي تبليسي وضمن المجموعة ذاتها، جددت جورجيا فوزها على ضيفتها قبرص بعدما اكتسحتها 4 0 عبر أوتار كيتيشفيلي (46) وخفيتشا كفاراتسخيليا (58) والبديلين ليفان شينغيليا (82) وجورج ميكاوتادزه (5+90 من ركلة جزاء)،