5 معلومات عن ودية منتخب مصر مع الجزائر اليوم الاثنين 16 / 10 / 2023

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو، موريتانيا وأنجولا.

التقى منتخبا مصر والجزائر فى 21 مباراة، فاز الفراعنة فى 7 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات، بينما خسر 6 مواجهات من محاربي الصحراء، ليتفوق المنتخب الوطني على نظيره الجزائري فى تاريخ المواجهات السابقة.

وسجل منتخب مصر 25 هدفا في شباك الجزائر، بينما استقبلت شباك الفراعنة 24 هدفا من محاربي الصحراء طوال مواجهاتهم السابقة الرسمية.

أول مباراة جمعت بينهما كانت فى عام 1970 وانتهت بفوز الفراعنة 1/ 0، بينما آخر مواجهة كانت 7 ديسمبر 2021 فى بطولة كأس العرب التى أقيمت فى قطر وانتهت بالتعادل 1 / 1، سجل لمصر عمرو السولية بينما جاء هدف الجزائر عن طريق محمد أمين توغاى.

4_اللاعبون المحترفون

تمتلئ صفوف منتخب الجزائر بالمحترفين، حيث يمتلك فى صفوفهم 25 لاعبًا محترفًا، مقابل 7 محترفين فى صفوف منتخب مصر.

5_متوسط الأعمار

ويتفوق الجزائر فى هذه النقطة أيضًا على منتخب مصر، حيث يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 26 عامًا، مقابل 28 عامًا لـ منتخب الفراعنة.