شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعود للقاهرة اليوم لقيادة مران الزمالك بعد رحلة لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني للزمالك، وصول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني اليوم، الاثنين، قادمًا من لندن، لقيادة تدريبات فريقه الجماعية، بعد الإجازة التى منحها للاعبين لمدة يومين فى ظل التوقف الدولي الفترة الحالية.

ومنح الكولومبي أوسوريو الفريق راحة سلبية لمدة يومين، واستغل تلك الإجازة في السفر إلى لندن، وأخبر جهاز الكرة بأنه سيعود اليوم، الاثنين، ليقود مران الفريق فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها 21 أكتوبر الجاري فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعد جهاز الكرة بالزمالك تقريرًا مفصلاً عن البنينى سامسون لتسليمه لمجلس الإدارة الجديد الذى سيتم انتخابه يوم 20 أكتوبر الجاري، على أن يكون سامسون أول الراحلين عن صفوف الزمالك، سواء فى حالة حل أزمة القيد أو عدم حلها، نظرًا لعدم الحاجة لخدماته، وأن استمراره يمثل عبئًا على خزينة النادي، الأمر الذى سيدفع المجلس الجديد للوصول لحل لفسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي، أو التمكن من خروجه على سبيل الإعارة لأحد الأندية على أن تتكفل براتبه، أو رحيله بشكل نهائي حال تلقيه عرضًا.