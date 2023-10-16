شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن ودية المنتخب الأولمبى مع أوزبكستان اليوم الاثنين 16 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الاوليمبى تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي لمواجهة أوزبكستان الودية اليوم الاثنين فى طشقند، فى ظل استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_آخر ظهور للمنتخب الأوليمبى

حقق المنتخب الأولمبي فوزًا كبيرًا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين الخميس الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي سجل الهدف الأول عن طريق حسام عبد المجيد، وسجل الثاني عن طريق محمد حمدي، قبل ان يقلص الفارق اللاعب الأردني ليث أبو رحال، لكن ماجد هاني نجح في تسجيل الهدف الثالث للفراعنة.

2_القناة الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان تنقل مباراة المنتخب الاوليمبى أمام نظيره أوزبكستان على الهواء مباشرة، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت. 3_قائمة المنتخب الأولمبي لمواجهة أوزبكستان ضمت قائمة المنتخب كلا من: "حمزة علاء- علي الجابري- محمد أحمد "سيحا" -أحمد عيد- محمد أشرف- محمد طارق- محمد مغربي- حسام عبد المجيد- زياد فرج- عمر فايد- محمد حمدي- أحمد سيد عبد النبي- محمود عبد الرسول -محمود صابر- عربي بدر- محمد شحاتة- مصطفى سعد- أحمد نبيل "كوكا"- على زعزع- محمود جهاد- أحمد عاطف "قطة"- أحمد جمال- أحمد فوزي- أحمد نادر حواش- ماجد هاني -أسامة فيصل وبلال مظهر عبد الرحمن". 4_ ميكالى يحذر من التهاون 4_ ميكالى يحذر من التهاون تحدث البرازيلى روجيرو ميكالى مع لاعبيه حول ضرورة التركيز فى المباراة الودية، مؤكدا أن مستتوى منتخب أوزبكستان يختلف عن مستوى نظيره الأردنى، محذرا من التهاون بالمنافس بصرف النظر عن الفوز الذى تحقق على حساب منتخب الأردن بثلاثية، لأن الهدف من هذه المباريات الودية هو اكتساب الخبرات وزيادة الانسجام بين اللاعبين داخل الفريق الواحد.

5_ التشكيل المتوقع 5_ التشكيل المتوقع ينوى ميكالى تثبيت تشكيل المنتخب الأوليمبى فى المباريات الودية المقبلة التى يخوضها الفراعنة، بهدف زيادة الانسجام بين اللاعبين والوصول بالفريق إلى أفضل مستوى جماعى قبل موعد الأولمبياد بوقت كافٍ. ويبدو التشكيل المتوقع للفراعنة فى ودية أوزباكستان مكوناً من: "حراسة المرمى: حمزة علاء، خط الدفاع: عمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى، خط الوسط: محمد شحاته وعلى زعزع ومحمود جهاد ومحمود صابر، خط الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن وأسامة فيصل".

ويغيب عن مباراة المنتخب الأولمبي وأوزبكستان الودية كل من: محمد مغربي وإبراهيم عادل للإصابة وأحمد نبيل كوكا لارتباطه بمعسكر المنتخب الأول ومصطفي ميسي وماجد هاني ومحمود عبد الرسول لعدم استكمالهم أوراق السفر.