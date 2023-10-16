شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي تنتظر اقتحام قائمة التوب 20 فى أول تصنيف جديد للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب البطلة المصرية الصغيرة أمينة عرفي، صاحبة الـ 16 عاماً، قفزة كبيرة فى التصنيف العالمي الجديد للاسكواش المقرر صدوره اليوم، الاثنين، وذلك بعد أدائها المميز في بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش.

وكانت البطلة الصغيرة قد تغلبت على لاعبات أكثر خبرة وأكبر سناً فى مشوارها بالبطولة لتصل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن تودع المنافسات بعد خسارتها أمام المصنفة الأولى في أمريكا أماندا صبحي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ومن المقرر أن تحتل أمينة عرفي المركز رقم 20، لتتخلى عن مركزها السابق في التصنيف رقم 23، بذلك تكون البطلة الصغيرة قفزت 16 مركزاً خلال أسبوعين فقط بعد الأداء المميز الذي تقدمه.

وأصبحت البطلة المصرية أمينة عرفي، البالغة من العمر 16 عامًا وثلاثة أشهر، أصغر لاعبة على الإطلاق تصل إلى الدور ربع النهائي في بطولة بلاتينيوم، وهى أعلى فئة ببطولات رابطة اللاعبين المحترفين "PSA "، وذلك بعد أن تغلبت على النيوزيلندية جويل كينج المصنفة رقم 4 عالميًا في مركز أرلين سبكتر الأمريكي للاسكواش.

عادت أمينة عرفي، التي حصلت بالفعل على ثلاثة ألقاب في PSA باسمها، من هزيمة أمام كينج البالغة من العمر 35 عامًا لتضمن فوزًا 11-13، 11-7، 11-5، 11-4، لتتأهل إلى مباراة دور الثمانية ضد أماندا صبحي المصنفة الأولى لأمريكا.